



В Наманганской области стартовал месячник подписки



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Баходир Юсупов утвердил план мероприятий месячника подписки, сообщает информационная служба областного хокимията. Месячник стартовал с 1 ноября.



Он проводится с целью организованного и оперативного проведения подписки на республиканские, областные, городские и районные периодические издания на 2016 год.



Соответствующим распоряжением хокима области предусмотрено закрепить за городом и районами (согласно приложению) ответственных представителей областного хокимията, обязав при этом заниматься организацией, координацией и контролем этого процесса.



Информационной службе областного хокимията, областному, городскому и районным отделениям республиканского центра пропаганды духовности, областным управлению печати и информации, отделениям Творческого союза журналистов и Союза писателей Узбекистана, творческого объединения "Тасвирий ойна" совместно с закрепленными от области представителями поручено усилить пропаганду национальной идеи и духовно-просветительскую работу на местах, организованно и оперативно вести работу по подписке на центральные и местные периодические издания, делая при этом упор на значении СМИ в повышении эффективности и действенности агитационно-пропагандистских мероприятий.



В целях слаженной и четкой организации подписной кампании областным управлению печати и информации, отделению Творческого союза журналистов, редакциям газет, учрежденных городскими и районными хокимиятами газет предписано усилить агитационно-пропагандистскую работу, проводить "круглые столы", творческие встречи и беседы на местах, в вузах, учреждениях народного и средне-специального профессионального образования, здравоохранения, сходах граждан махаллей, фермерских хозяйствах, других предприятиях и организациях, а также вести ежедневный и еженедельный мониторинг и анализ хода подписного сезона.



Отмечена также необходимость поощрения активных подписчиков: объявления о награждении наиболее активных в этом плане управлений, организаций, предприятий и учреждений, сходов граждан кишлаков и махаллей в различных номинациях.



Также распоряжением хокима области Наманганскому филиалу ОАО "Узбекистон почтаси" и ООО "Матбуот таркатувчи" рекомендовано усилить пропагандистскую работу по активизации подписки с помощью областного телевидения и рекламных панно, принять все меры по ускорению этого важного в политическом отношении процесса и провести сезон подписки четко и организованно, обращая при этом строгое внимание на оформление исключительно годовой подписки. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи