Узбекский лидер провел встречу с представителями Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 6 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с вице-президентом Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и вице-президентом Международной финансовой корпорации, входящей в группу Всемирного банка, Димитрисом Цицирагосом, прибывшими в Ташкент в рамках участия в Международном инвестиционном форуме.

В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, перспективы реализации новых совместных проектов в сферах экономики и инвестиций, ТЭК, промышленности, здравоохранения, электроэнергетики, коммунального хозяйства, мелиорации, транспорта, ИКТ, социальной сферы и других.

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