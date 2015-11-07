Узбекский лидер провел встречу с представителями Всемирного банка

Узбекский лидер провел встречу с представителями Всемирного банка07.11.2015 10:23
ТАШКЕНТ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. 6 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с вице-президентом Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и вице-президентом Международной финансовой корпорации, входящей в группу Всемирного банка, Димитрисом Цицирагосом, прибывшими в Ташкент в рамках участия в Международном инвестиционном форуме.
В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, перспективы реализации новых совместных проектов в сферах экономики и инвестиций, ТЭК, промышленности, здравоохранения, электроэнергетики, коммунального хозяйства, мелиорации, транспорта, ИКТ, социальной сферы и других.
УЗИНФОРМ