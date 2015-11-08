



10-я Конференция преподавателей немецкого языка Узбекистана



ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. В течение двух дней – 5 и 6 ноября - около 200 преподавателей немецкого языка школ и вузов со всего Узбекистана встретились для того, чтобы повысить свою квалификацию и обменяться опытом, сообщает отдел культуры и прессы посольства Федеративной Республики Германия в Ташкенте.



Это уже десятая аналогичная конференция, проводимая посольством Германии в Ташкенте в сотрудничестве с лекторами из Германии, Гёте-институтом, фондом им. Роберта Боша и Центральным управлением школ за рубежом (ZfA).



В открытии мероприятия приняли участие наряду с послами Германии и Швейцарии представители Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства народного образования Узбекистана.



В течение двух дней организаторами был предложен широкий диапазон практических семинаров на различные темы: использование актуальной немецкой музыки и фильмов на уроках или преподавание грамматики и литературы. Ведущие семинаров — представители из Германии и Узбекистана.



Для преподавателей, участвующих в конференции, это был шанс обменяться опытом и принять участие в обсуждении вопросов развития своего предмета в рамках Ассоциации учителей немецкого языка.



В этом году мероприятие состоялось в Ташкенте в здании средней школы № 60 с углубленным изучением немецкого языка, которая в рамках инициативы "Школы: партнеры будущего" поддерживается Федеративной Республикой Германия.



Немецкий как иностранный язык занимает в Узбекистане небольшое, но важное и качественно высокое место. По данным Министерства народного образования в настоящее время 4 % учащихся изучает немецкий язык. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи