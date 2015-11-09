Узбекская делегация пребывает с визитом в Китае

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана, в состав которой также вошли представители Государственного таможенного комитета, принимает участие в работе проходящего с 9 по 12 ноября в городе Сиань (провинция Шэньси, КНР) очередного заседания Специальной рабочей группы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает МИД Узбекистана, на заседании эксперты из Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обсуждают практические вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в таможенной сфере в рамках ШОС.

УЗИНФОРМ