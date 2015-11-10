Визит представителя МИД ФРГ

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил уполномоченный Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Андреас Пешке, прибывший в Ташкент с рабочим визитом.

В ходе состоявшихся переговоров, которые прошли при участии посла ФРГ в Узбекистане Найтхарта Хёфер-Виссинга, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, деловой, научно-образовательной и других областях, углубления взаимодействия по линии МИД и парламента, в рамках международных организаций, сообщает МИД Узбекистана.

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