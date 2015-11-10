Узбекская делегация отправляется в Пекин

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана отправляется с визитом в Пекин, где с 11 по 13 ноября пройдет очередное заседание экспертов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Главной темой повестки дня станут вопросы обеспечения информационной безопасности, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что Узбекистан является председателем ШОС на 2015 - 2016 годы, после того как на саммите БРИКС и ШОС в Уфе от 10 июля полномочия председательства были переданы от России Узбекистану.

Узбекистан является одной из стран - основательниц ШОС в 2001 году, с тех пор Республика председательствовала в ШОС в 2004-2005 и 2009-2010 годах.

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