



Узбекский лидер и глава "ЛУКОЙЛ" обсудили перспективы развития нефтегазовой сферы Узбекистана



ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. 10 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов провел в резиденции Оксарой встречу с руководителем нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, перспектив реализации новых совместных проектов. В частности, как сообщает пресс-служба главы государства, в настоящее время компания осуществляет инвестиционные проекты по разработке и освоению перспективных газовых месторождений Хаузак, Шады, Кунград и Кандымской группы, разработке нефтегазовых участков Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона, приступает к освоению перспективных месторождений углеводородов в узбекской части акватории Аральского моря, а также начато строительство Кандымского газоперерабатывающего завода мощностью 8 миллиардов кубометров природного газа в год. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи