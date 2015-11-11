Узбекистан и Великобритания обсуждают вопросы развития экологического сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. Узбекская делегация, в состав которой вошли представители Экологического движения, Государственного комитета по охране природы, а также Национальной компании "Узбектуризм", с 8 по 15 ноября пребывают с визитом в Великобритании.

Программа визита включает в себя встречи с представителями профильных комитетов британского парламента, государственных и неправительственных экологических организаций, где пройдет обсуждение вопросов развития законодательства в сфере охраны окружающей среды, осуществления общественного экологического контроля и развития экологического туризма, посещение ряда объектов культурного и природного наследия Великобритании, охраняемых природных территорий.

Кроме того, в Посольстве Узбекистана состоится "круглый стол" на тему "Охрана окружающей среды и развитие экологического туризма: опыт Узбекистана и Великобритании".

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