



Конкурс на лучшее чтение по-немецки прошел в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. Посольство Германии в Ташкенте провело 9 ноября 8-й конкурс на лучшее чтение среди учащихся, изучающих немецкий язык в Узбекистане в здании Академического лицея "Шайхонтохур" при Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте.



В конкурсе наряду с учащимися из 20 партнерских школ приняли участие представители еще 10 школ из городов и районов Узбекистана, которые были отобраны каждым учебным заведением во время внутришкольного отбора, сообщает отдел культуры и прессы посольства ФРГ в Ташкенте.



Навыки учащихся, которые включали в себя умение выразительно читать и понимать текст, оценивались в 3 группах с различным уровнем знаний 3 группами жюри, состоящими из представителей Гете-института, Центрального управления школ за рубежом, а также Посольства Германии.



Победительницей группы "А" стала Азиза Каримова – ученица 9-го класса школы № 60 в Ташкенте. Второе место заняла Мохинур Собирова, ученица 9-го класса школы № 19 в Ургенче. Третье место заняла Эзоза Наджимова, учащаяся 1-го курса лицея № 2 при Уз ГУМЯ в Ташкенте.



В группе "Б" первое место занял Бекзод Маматов – ученик 9-го класса школы № 9 в Термезе. Второе место занял Мухаммадкодир Джалолидинов – ученик 9-го класса школы № 10 в Фергане, а третье место – Мохинур Кобилжанова, ученица 9-го класса школы-интернат № 21 Андижанской области.



Победителем группы "С" стала Дильнора Норкулова – ученица 9-го класса школы № 11 в Навои. Второе место занял Исломбек Рузиев, ученик 9-го класса школы № 1 Избосканского района Андижанской области. Третье место заняла Бусора Хайруллаева, ученица 9-го класса школы № 40 в Намангане.



Данный конкурс стал традиционным мероприятием, которое посредством конкуренции мотивирует учащихся и поддерживает удовольствие от изучения немецкого языка. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи