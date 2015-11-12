



Кубок долины разыграли незрячие шахматисты



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в санатории "Касансай" состоялись соревнования "Кубок золотой долины" по шахматам, шашкам и домино, проводимые по инициативе правления Андижанского областного общества слепых. В них участвовали слабовидящие и незрячие спортсмены со всех областей Ферганской долины Узбекистана.



"Тихие" шахматные баталии проходили весьма напряженно и интересно, в командном зачете победили андижанские шахматисты, второе и третье места заняли представители Ферганской и Наманганской областей.



В ходе состязаний по шашкам наманганцам удалось вырваться вперед и оттеснить андижанцев и ферганцев на оставшиеся призовые места.



Подлинный фурор произвели впервые проводимые состязания по домино, в которых участвовали по две команды от каждой области. Здесь снова победила первая команда Наманганской области, опытные игроки Мурадилло Нарзуллаев и Холмат Расулов обошли своих земляков – вторую наманганскую команду – Аъзама Темурбекова и Мухсинбая Султанова и соперников из Андижана (Набижон Темиров и Туйчибой Солиев).



Судейская коллегия в составе международных гроссмейстеров по шашкам Абдукодира Тоштемиров и Халиллило Шокирова отметила высокий уровень подготовки наманганцев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи