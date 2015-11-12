



"Деловые женщины" получили грант ОБСЕ



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. Грант Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) получил проект республиканского объединения "Тадбиркор аёл" ("Деловые женщины") "Обеспечение занятости посредством профессионального обучения незанятых женщин и развитие их предпринимательских навыков".



В целях осуществления проекта во многих областях Узбекистана были организованы краткие учебные курсы для обучения малообеспеченных безработных женщин. Так, в Наманганском областном отделении данного объединения при содействии ООО "Истеъдод" обучили 15 девушек и женщин основам кройки и шитья, моделирования одежды.



Опытный тренер Гулнора Турсунова сделала все, чтобы дать своим подопечным максимум профессиональных навыков, которые подготовили целую коллекцию модной одежды. В ходе презентации эти изделия произвели фурор, гости с интересом осматривали представленные модели. Далее новоявленным мастерицам были вручены сертификаты. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи