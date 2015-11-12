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Мощи Матроны Московской прибывают в Наманган
12.11.2015 13:13

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. В храм Архангела Божия Михаила Намангана 14 ноября прибудут мощи великой угодницы Божией – блаженной Матроны Московской, особо почитаемой в народе как скорой помощницы и предстательницы о нас перед Богом.

– Святая блаженная Матрона Московская (в миру Матрона Дмитриевна Никонова) родилась в Тульской губернии в богобоязненной, благочестивой крестьянской семье. Будучи слепой от рождения, она с младенческих лет получила от Бога дарование духовного зрения, проникновения в тайны промысла Божия. Благодать, почившая на ней, проявилась в дарах молитвы, духовного рассуждения, ведения, прозорливости. К юной Матроне стали обращаться за советом сначала ее односельчане, а затем и приезжие из других краев, – рассказывает настоятель храма Архангела Божия Михаила Намангана, священник Марк Мазитов.

После праведной кончины, последовавшей в 1952 году, к могиле праведной Матроны на Даниловском кладбище приходило множество людей, которые молились, призывали ее в помощь и получали утешение, исцеление и поддержку на своем жизненном пути. Почитание почившей росло, совершались многочисленные чудеса и исцеления.

Нескончаемой чередой идут верующие в Покровскую обитель поклониться блаженной Матроне Московской, веря в силу ее благодатного заступничества, помня ее слова: "Все, все приходите ко мне и рассказывайте как живой о своих скорбях, я буду вас видеть и слышать и помогать вам". Непрестанно возносится у святых мощей дивной старицы молитва: "Святая блаженная мати Матроно, моли Бога о нас!".

Мощи святой блаженной Матроны Москвской имеют силу Божию, через которую действует Сам Господь по молитвам и представительству святой блаженной Матроны, которая помогает всем приходящим к ней с верой, надеждой и любовью. Просить можно о здоровье и благополучии себя и своих близких и вообще обо всех житейских нуждах и проблемах, причем приходить и прикладываться к мощам могут не только православные христиане, но и всякий верующий, что Бог по молитвам святой поможет им в их просьбах и нуждах. На мощах также можно освящать иконы и крестики.

В храм Архангела Божия Михаила мощи святой блаженной Матроны Московской будут доставлены 14 ноября в 11.00. Помолиться и поклониться им можно каждый день с 8.00 до 18.00 до 28 ноября включительно.

УЗИНФОРМ

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