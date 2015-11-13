Узбекистан и Латвия обсудили пути развития делового сотрудничества

ТАШКЕНТ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября в Ташкенте было проведено 6-е заседание межправительственной узбекско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, для участия в котором в Узбекистан прибыла с визитом делегация правительственных и деловых кругов Латвийской Республики во главе с министром защиты окружающей среды и регионального развития Латвийской Республики К.Герхардсом.

Повестка дня заседания включала в себя вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и транзита, промышленности, инвестиций, сельского хозяйства, туризма и других.

Также были проведены презентации экспортного потенциала Узбекистана и возможностей участия иностранных инвесторов в приватизации госпредприятий Республики.

В тот же день в узбекской столице прошел двусторонний бизнес-форум, в ходе которого представители обеих стран обсудили практические аспекты реализации совместных проектов.

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