Наманганские кикбоксеры завоевывают медали

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. На завершившемся на днях международном турнире в Таразе (Казахстан) поддержали престиж Родины наманганские мастера кикбоксинга. Выступая в составе сборной Узбекистана, они завоевали 7 медалей разного достоинства.

Героем соревнования стал ученик школы № 23 Намангана Кобилжон Рахимов. Он последовательно победил в упорных схватках представителей Кыргызстана, Казахстана, России и Азербайджана, став обладателем золото медали в своей весовой категории.

Чуть-чуть не хватило везения чартакцу Азимжону Абдуллажонову. Ученик местной школы № 1 ограничился серебряной медалью.

Бронзовые награды принесли в копилку сборной страны студенты Наманганского педагогического колледжа Мухиддин Бурхонов, колледжа бытового обслуживания из Кайки Жавлон Убайдуллаев, второго Наманганского медицинского колледжа Миркомил Иззатуллаев, академического лицея Дустлик при Наманганском инженерно-педагогическом институте Жавлон Аскаров, ученик школы № 3 Туракурганского района Отабек Авазбеков.

Воспитанники известных наставников Нодирбека Худойбердиева и Абдулло Ташбаева также успешно выступили на чемпионате Узбекистана среди спортсменов 200 – 2005 годов рождения, прошедшего в Ташкенте. В целом на их счету 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Сильнейшими в своих весовых категориях стали Кобилжон Рахимов, Акбаржон Абдулбокиев, Равшан Юсупов, братья Нормухаммад и Жавохир Рахмонбердиевы из Намангана, Собиржон Умаров из Наманганского района и Асадбек Олимов из Чартака.

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