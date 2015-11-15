Наманганский финал случился в Казахстане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. Наманганские теннисисты доминировали на недавнем международном юношеском турнире в североказахстанском Усть-Каменогорске. Шахобиддин Абзалов и Хумоюн Султанов разыграли чисто наманганский финал.

И если успех Хумоюна в общем и не удивителен – в этом турнире он получил первый номер "посева", то выступление второго наманганского игрока стало приятной неожиданностью.

В полуфинале Хумон Султанов из Узбекистана без проблем переиграл единственного оставшегося в сетке казахстанца Жанболата Чемботаева 6:1, 6:1. Возможно, на итоговом результате сказалась мини-травма ноги Жансултана, из-за чего ему пришлось даже брать медицинскую паузу. Впрочем, запас, с которым выиграл Султанов, говорит о большом игровом преимуществе, отмечает местная пресса.

Куда сложнее пришлось Шахобиддину – ему противостоял россиянин Алексей Захаров. Высокому наманганскому теннисисту пришлось вдосталь помучаться с юрким Захаровым, однако он сумел одержать победу, хотя и находился в одном шаге от поражения. Первая партия осталась за теннисистом из России – 6:4, вёл Захаров и во втором сете – 5:2. Оставалось выиграть только один гейм, однако на этом Фортуна от россиянина отвернулась, и он проиграл не только второй сет на тай-брейке — 6:7 (4:7), но и в третьей — 3:6.

В финале первый и второй "сеянные" Хумоюн Султанов и Шаробиддин Абзалов разыграли междусобойчик, в котором сильнее оказался более опытный Хумоюн – 6:2, 6:0. На протяжении всего турнира он не встретил достойного сопротивления, демонстрируя высокий класс игры, сообщают казахстанские СМИ.

"Действительно, турнир оказался не самым сложным для меня. Изначально настраивались на то, что в финале встретимся друг с другом, и рассчитывал на то, что в финале Шаробиддин заставит меня попотеть, но получилось даже легче, чем ожидал. Успех теннисной школы Узбекистана кроется, наверное, в том, что у нас очень много бесплатных теннисных кортов и тренеров, которые работают на воспитание большого количества сильных игроков", – сказал наманганец после финала.

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