Как ускорить развитие малого бизнеса?

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском областном управлении государственного таможенного комитета в четверг состоялся семинар, посвященный вопросам дальнейшего усиления надежной защиты частной собственности и субъектов предпринимательства в нашей стране, возможностям для устранения препятствий на пути их ускоренного развития.

В нем приняли участие представители организаций, имеющих отношение к теме дня, субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, брокерских фирм и СМИ, а также участники внешнеэкономической деятельности.

С докладами выступили начальник отдела ГТК, подполковник таможенной службы Бахтиёр Ахмедов, старший прокурор областной прокуратуры по контролю за исполнением законодательства, юрист 1-й категории Сардор Нишонов, главный консультант отдела по защите прав предпринимателей областного управления юстиции Эркин Тожибоев, руководитель информационной службы областного Государственного налогового управления Баходир Хамидов, сотрудники Нацбанка ВЭД Ришад Мусаев, областного управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана Махмуджон Отабоев.

Особый акцент они сделали на стабильном развитии экономики в Узбекистане, работе по повышению благосостоянию народа, а также широкомасштабной работе по ускоренному развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест, в том числе и Указе Президента № 4725 от 15 мая 2015 года "О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, устранению препятствий на пути их ускоренного развития" и других документах по дальнейшей поддержке предпринимательской деятельности и правовой защите субъектов бизнеса.

Особое внимание было уделено новому этапу экономических реформ, проводимых в соответствии программой структурных изменений и диверсификации экономики. Причем, тут были использованы конкретные примеры. Участники семинара получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы, в том числе касающиеся организации экспорта и импорта, оформления таможенных документов.

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