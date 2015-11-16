Выражены соболезнования в связи с терактами в Париже

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. 14 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов направил послание Президенту Французской Республики Франсуа Олланду с выражением соболезнований по случаю произошедших в этот день в Париже серии терактов, унесших жизни свыше 120 человек.

Глава нашего государства передал слова сочувствия родным и близким погибших и пострадавшим, а также всему народу Франции, подчеркнув: "Скорбим вместе с Вами", сообщает МИД Узбекистана.

Сегодня посольство Франции в Ташкенте посетил глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, который оставил запись в Книге соболезнований, открытой при посольстве по случаю трагедии.

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