Узбекская делегация отправляется в Венгрию

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана отправляется с визитом в Венгрию, где с 17 по 20 ноября в Будапешете пройдет 7-я сессия Совещания сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер от 1992 года.

Мероприятие организовано Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК) и правительством Венгрии с целью обсуждения хода реализации указанной Конвенции и перспектив развития сотрудничества на этом направлении, сообщает МИД Узбекистана.

УЗИНФОРМ