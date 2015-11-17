Глава правительства Пакистана прибыл в Ташкент

Глава правительства Пакистана прибыл в Ташкент17.11.2015 17:35
ТАШКЕНТ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкент с двухдневным официальным визитом прибыл премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Наваз Шариф.
Визит предпринят по приглашению узбекской стороны с целью обсуждения вопросов развития узбекско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.
По прибытии в Ташкентский международный аэропорт, где высокого гостя встретил премьер-министр Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, делегация Пакистана отбыла в отведенную для нее резиденцию.
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