



Глава правительства Пакистана прибыл в Ташкент



ТАШКЕНТ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкент с двухдневным официальным визитом прибыл премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Наваз Шариф. Визит предпринят по приглашению узбекской стороны с целью обсуждения вопросов развития узбекско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. По прибытии в Ташкентский международный аэропорт, где высокого гостя встретил премьер-министр Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, делегация Пакистана отбыла в отведенную для нее резиденцию. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи