Подведены итоги визита премьер-министра Пакистана в Ташкент

ТАШКЕНТ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. 17 ноября в Ташкент с двухдневным официальным визитом прибыл премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Наваз Шариф.

В тот же день высокий гость был принят в резиденции Куксарой Президентом Узбекистана Исламом Каримовым. В ходе переговоров, которые прошли в узком и в расширенном форматах с участием делегаций обеих стран, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, энергетики, транспорта и коммуникаций, инвестиций и других.

По итогам встречи в верхах были подписаны Совместная декларация между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Пакистан, а также пакет документов по расширению двусторонних торговых отношений, созданию дополнительных льгот в налоговой сфере, укреплению сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами обеих стран, сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня глава пакистанского правительства посетил площадь Мустакиллик в Ташкенте и возложил цветы к подножию монумента Независимости и гуманизма, после чего в сопровождении своего узбекского коллеги Шавката Мирзиеева отправился в Самарканд, где осмотрел комплекс Имама Бухари, обсерваторию и музей Мирзо Улугбека, а также ознакомился с образцами производимой в Узбекистане сельскохозяйственной техникой, грузовыми и легковыми автомобилями, после чего отбыл на родину.

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