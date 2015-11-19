Посол Финляндии прибыл с визитом в Ташкент

ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший с рабочим визитом в Ташкент Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики (с резиденцией в Хельсинки) Никлас Линдквист нанес визит во внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-финского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, рассмотрены вопросы углубления двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций, по линии МИД, учреждений здравоохранения, науки и образования, сообщает МИД Узбекистана.

Предыдущий визит Н.Линдквиста в Ташкент состоялся в конце февраля текущего года. Тогда было проведено обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, сферах высоких технологий, электротехнической, химической, легкой и пищевой промышленностии других, а также ряда вопросов международной и региональной проблематики

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