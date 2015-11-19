В Венгрии обсуждены вопросы трансграничного водного сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Будапеште (Венгрия) завершило трехдневную работу 7-е Совещание сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер от 1992 года, в котором наряду с представителями 74 стран и других международных организаций также принимала участие делегация Республики Узбекистан.



На мероприятии рассмотрены перспективы трансграничного сотрудничества в рамках Конвенции, ее роли в достижении Целей устойчивого развития, реализации других глобальных инициатив на период до 2030 года, а также

состоялись выборы в Комитет по осуществлению Конвенции. Впервые членом данного важнейшего в структуре Секретариата Конвенции Комитета стал представитель Узбекистана.

В совещании приняли участие представители Комиссии Европейского союза, Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Программы развития ООН (ПРООН), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ОБСЕ, Глобального водного партнерства, Научно-исследовательского центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК), Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА), бассейновых организаций, НПО и научных кругов, сообщает МИД Узбекистана.

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