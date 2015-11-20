Узбекская делегация приняла участие в заседании СНК ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Пекине завершило трехдневную работу очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходило под председательством Узбекистана.

На повестку дня заседания было вынесено обсуждение хода подготовки к предстоящему 14-15 декабря в городе Чжэнчжоу (КНР) заседанию Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС, подведение итогов прошедших в октябре-ноябре встреч рабочих и экспертных групп по различным направлениям, рассмотрение проектов Плана основных мероприятий на 2016 год, программы сотрудничества на следующий год между министерствами иностранных дел государств-членов ШОС и другие актуальные вопросы.

Также были рассмотрены вопросы развития сотрудничества с ЭСКАТО ООН и начала процедур предоставления Индии и Пакистану статуса полноправного членства в ШОС в соответствии с решениями саммита ШОС в Уфе (июль текущего года).

Кроме того, в рамках пребывания в столице КНР узбекская делегация приняла участие в заседании экспертной рабочей группы государств-членов ШОС по вопросам расширения организации, сообщает МИД Узбекистана.

УЗИНФОРМ