Узбекская делегация вернулась из Великобритании

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Узбекистан в составе представителей правительственных и деловых кругов страны вернулась из Великобритании, где 18 ноября в Лондоне состоялось очередное, 22-е заседание Узбекско-британского совета по торговле и промышленности (УБСТП).

На повестку дня форума было вынесено обсуждение текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества и перспектив реализации новых совместных проектов в сферах экономики и инвестиций.

В рамках пребывания в британской столице узбекская делегация также провела встречи с заместителем министра иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Тобиасом Эллвудом и представителями ведущих в своих сферах британских компаний, сообщает МИД Узбекистана.

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