Узбекистанцы будут отдыхать 7 декабря

ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 20 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О переносе выходного дня с субботы 5 декабря 2015 года на понедельник 7 декабря 2015 года", приуроченное к празднованию Дня Конституции Республики.

Документом предписывается в целях создания благоприятных условий для отдыха населения и рационального использования рабочего времени:

перенести выходной день c субботы 5 декабря на понедельник 7 декабря;

объявить субботу 5 декабря рабочим днем.

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