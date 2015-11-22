



Наманганский школьник поставил рекорд



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. Семилетний второклассник из кишлака Уйгур Папского района Наманганской области Узбекистана Шерзодбек Арслонов установил рекорд – 700 раз выполнил упражнение на пресс. Он показал второй результат в этом виде.



Это случилось на прошедшем недавно в Ташкенте отборе "Рекорд Уз". На этих состязаниях юные спортсмены демонстрировали свои способности в необычных упражнениях.



Шерзодбек учится во 2 "б" классе местной общеобразовательной школы № 4. Он с 5 лет занимается борьбой кураш.



"Я очень рад достижению Шерзодбека. Надеюсь, из него вырастет будущий чемпион, и он сумеет прославить нашу Родину на больших соревнованиях", – говорит его отец и тренер О. Каттабоев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи