



В Намангане поздравили мастера детективного жанра



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. На днях наманганский писатель Бокий Мирзо отметил 60-летие. Он один из самых известным мастеров слова Ферганской долины.



"Произведения Бокий мирзо "Кайдасан Чарос", "Месть девушки", "Прощай, Александра!" и многие другие очень полюбились нашим читателям", – рассказывают сотрудники литературного отдела Наманганского областного краеведческого музея Нодира Хошимова и Нигора Муминова.



Примечательно, что наманганский писатель вышел на международную орбиту – ранее сообщалось, что его книга "Волчья кровь" переведена на немецкий язык и опубликована в ФРГ. Более 20 его стихотворений стали популярными шлягерами и их исполняют эстрадные исполнители.



Особо хотелось бы отметить, что в последнее время Бокий Мирзо проявил себя крупным мастером детективного жанра, в своих произведениях затрагивает важные темы, в том числе и семейные отношения, воспитание молодежи и торговлю людьми. В том же романе "Волчья кровь" он показал, как под воздействием любви перерождается бывший вор.



"Мы, сотрудники областного краеведческого музея, от всей души поздравляем писателя, активно участвующего в совместных мероприятиях, и хотим пожелать ему здоровья, счастья и творческих успехов", – говорят Нодира Хошимова и Нигора Муминова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи