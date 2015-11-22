



Наманганцы задавали вопросы гендиректору агентства "Узстандарт"



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Молодежном центре Намангана на этой неделе прошел выездной прием генерального директора агентства "Узстандарт" Абдусалома Курбанова.



После краткого вступительного слова директора областного управления стандартизации и сертификации Абдурашида Убайдуллаева выступил А. Курбанов. Он отметил значение систем управления качеством в современном производстве, успехи в развитии предпринимательства, в частности, принимаемые в Узбекистане законодательные акты в этой сфере, а также растущее качество товаров отечественных производителей. "Так, наши костюмы, сорочки куртки и прочие швейные изделия не уступают по качеству турецким изделиям и при этом выгодно отличаются по цене. Более ста различных наманганских предприятий внедрили системы качества, что самым позитивным образом повлияло на рост экспортных показателей", – подчеркнул А. Курбанов.



Затем настала очередь вопросов участников мероприятия. Чаще других поднимались проблемы эксплуатации газовых и электрических счетчиков. В частности, граждане интересовались порядком их поверки и тем, почему они порой, по мнению газовиков, не отвечают требованиям. Гостю помогали отвечать сотрудники предприятия "Наманганский центр испытаний и сертификации" и другие специалисты.



Также вопросы касались и промышленного производства. Так, предприниматель-фармацевт Азизов интересовался, какое именно промышленное оборудование подлежит поверке, а представитель ООО "Ифтихор кийим саноат" – порядком сертификации импортного оборудования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи