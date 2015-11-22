



Месячник пожарной безопасности начался в Наманганской области



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. 20 ноября в Наманганской области стартовал "Месячник пожарной безопасности", проводимый в соответствии с постановлением Кабинета Министров Узбекистана № 309 от 18 ноября 2015 года и решениями хокимов области и города.



"Особое внимание в ходе месячника будет уделено профилактическим мероприятиям. При этом учитывается и опыт минувших лет. Обратим внимание на подготовку к зиме и профилактику пожаров, проверку котельных и прочего оборудования в социальных учреждениях", – рассказывает старший инженер ОПБ Наманганского ГУВД, младший сержант Азамат Утанов.



Он также отмечает, что многие руководители так и не сделали надлежащих выводов из уроков прошлого. "Это особо касается коммунальных служб и товариществ частных собственников жилья, которые так ничего и не сделали за летние месяцы, и жильцы вновь вынуждены пользоваться самодельными отопительными приборами и газовыми плитами и подвергать свою жизнь риску. Кое-кто самовольно устанавливает отопительные котлы, что противоречит пожарным и архитектурным нормам", – говорит представитель отдела пожарной охраны.



По его словам, серьезные проблемы доставляют и владельцы частных жилых домов, которые никак не удосужатся заменить изношенную электропроводку, привести в порядок неисправные дымоходы, хранят дрова, сено и прочий корм для скота на чердаке, где есть риск возгорания. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи