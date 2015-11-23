Обсуждены вопросы развития законодательной базы Узбекистана в сфере сельского хозяйства

ТАШКЕНТ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана состоялась обзорная встреча, в которой приняли участие представители министерств и ведомств, а также научных и аналитических кругов Республики.

Основной темой встречи стали вопросы развития договорно-правовой базы Республики Узбекистан в области сельского хозяйства, привлечения мирового опыта для развития данной сферы и выработки рекомендаций по совершенстованию АПК страны.

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