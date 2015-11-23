Деловые круги Узбекистана и Кореи обсудили в Ташкенте вопросы сотрудничества

ТАШКЕНТ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте был проведен узбекско-корейский бизнес-форум, который был организован в рамках пребывания в Узбекистане делегации правительственных и деловых кругов Южной Кореи во главе с заместителем министра торговли, промышленности и энергетики У Тэ Хи.

Основными направлениями развития межгосударственного сотрудничества в ходе форума были названы экономика и торговля, инвестиции, химическая и нефтехимическая промышленность, строительство, электротехническая сфера, машиностроение, фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии, сообщает МВЭСИТ Узбекистана.

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