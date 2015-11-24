



Обсуждены вопросы сотрудничества Узбекистана и ЕСВД



ТАШКЕНТ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. 24 ноября внешнеполитическое ведомство Узбекистана в сопровождении главы Делегации Европейского Союза, Посла Юрия Штерка посетил начальник отдела по вопросам Центральной Азии Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Тойв Клаар, прибывший в Ташкент для участия в очередном заседании подкомитета "Узбекистан – Европейский союз" по юстиции, внутренним делам, правам человека и сопутствующим вопросам.



Встреча была посвящена обсуждению практических аспектов двусторонних отношений, графика и повестки дня предстоящих мероприятий, в том числе в формате "Центральная Азия – ЕС", сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи