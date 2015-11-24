



В Ашхабаде прошло совещание по вопросам сотрудничества стран ЦА и Японии



НОВОСТИ В МИРЕ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Туркменистана, Ашхабаде, было проведено 10-е совещание старших должностных лиц Диалога "Центральная Азия + Япония" на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, в котором приняли участие делегации МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Японии.



Повестка дня заседания включала обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта и логистики, возможностей реализации новых совместных проектов на основе современных японских технологий.



Также был решен организационный вопрос о проведении следующего совещания в рамках Диалога в Токио в 2016 году, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи