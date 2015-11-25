В Ташкенте прошли узбекско-латвийские консультации

ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября состоялись узбекско-латвийские консультации, для участия в которых в Ташкент прибыла делегация Министерства иностранных дел Латвийской Республики во главе с директором юридического департамента Санитой Пекале.

В рамках реализации межмидовской Программы сотрудничества на 2014–2016 годы стороны провели инвентаризацию действующих двусторонних документов, обменялись мнениями по находящимся на рассмотрении проектам соглашений в контексте дальнейшего развития договорно-правовой базы взаимодействия между Узбекистаном и Латвией в различных сферах.

В мероприятии принял участие Посол Латвии Эдгарс Бондарс.

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