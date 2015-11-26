



Светлана Артикова встретилась со слушателями Академии госуправления



ТАШКЕНТ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. 24 ноября, заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Светлана Артикова провела встречу с группой слушателей Академий государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. В ходе встречи предоставлены подробные комментарии об осуществляемых в стране реформах, нововведениях в сфере законодательства, содержании законов и деятельности Сената. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи