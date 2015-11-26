Библиотека Алишера Навои пополнилась книгами на французском языке

ТАШКЕНТ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. Фонд Национальной библиотеки пополнился книгами Алишера Навои на французском языке. Книги подарены Национальной библиотеке Узбекистана Национальной библиотекой Франции в преддверии празднования 575-летнего юбилея Алишера Навои, сообщает Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои.

В книге «Gazels et autres poems», выпущенной издательством «Orphee La Difference», собраны переводы газелей Алишера Навои на французском языке, осуществлённые переводчиками Хамидом Исмаиловым и Жаном Пьером Балпе. Авторы дают короткую информацию о жизни и творчестве великого поэта Алишера Навои и библиографию его произведений, переведённых на французский язык. В книге даётся описание таких литературных жанров, как газель, рубаи, китъа, чистон, мухаммас, фард, мустахзод, а также их образцы на арабском и французском языках.

Ёще один сборник газелей Алишера Навои «Gazels» выпущен издательством «Editions Georama». Переводчики Муродхон Эргашев и Жан-Жак Гате. В книге даётся биография, рассказ о творчестве и поэзии Алишера Навои, а также переводы его газелей с миниатюрными иллюстрациями к ним. Миниатюры выполнены художником Джахонгиром Ашуровым.

В книге «L’Enigme du Nom Propre. Muammo», выпущенной издательством «Langues & Mondes», переводчик, директор французского научно-исследовательского института по Центральной Азии Реми Дор описывает жанр муаммо (загадка) и приводит к нему примеры из разных произведений Алишера Навои. В жанре муаммо поэт даёт характеристику своим героям, не называя его имени. В данной книге Реми Дор собрал 99 загадок из 3 произведений Алишера Навои. В книге муаммо к каждому имени даётся на трёх языках: французском, узбекском и персидском. В ведении даны разъяснения по чтению арабских слов. Кроме этого автор приводит переводы имён на французском языке, транскрипции, комментарии и короткое содержание произведений, в которых эти имена встречаются.

УЗИНФОРМ