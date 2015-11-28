



Узбекский лидер сменил руководителя Наманганской области



ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 26 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указы о смене руководства Наманганской области страны. Так, решением главы государства в соответствии с пунктом 15 статьи 93 и статьей 102 Конституции Республики Узбекистан от должности хокима Наманганской области освобожден Юсупов Баходир Турсунович, на эту должность согласно решению Наманганского областного Кенгаша народных депутатов теперь был назначен Бозаров Хайрулло Хайитбаевич. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи