В Заамине налажен выпуск мониторов для компьютеров

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. «Trust Electronics» – так называется общество с ограниченной ответственностью, вступившее в строй совсем недавно в горном Зааминском районе Джизакской области, сообщает пресс-служба Джизакского областного хокимията.

Под торговой маркой корейского предприятия «Samsung» и отечественной компании «Аrtel», здесь выпускаются два вида мониторов для персональных компьютеров диагональю 19 и 22. Качественная продукция изготавливается на основе 50 процентов местного сырья.

Мощность нового предприятия – выпуск 200 тысяч мониторов для персональных компьютеров в год на 30 млрд сумов. Здесь установлена современная технология, отвечающая мировым стандартам.

— Открытие нового предприятия в нашей махалле «Халкобод» позволило трудоустроить десятки сельчан, — говорит молодой специалист, выпускница местного профессионального колледжа Севара Бозорова. — Счастлива, что работаю по специальности, и наша продукция пользуется большим потребительским спросом. Она реализуется не только в нашей области, но и в других регионах страны.

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