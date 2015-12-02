



Обсуждены вопросы развития узбекско-американского экономического сотрудничества



ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана. Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также участия американского бизнеса в программе реализации объектов госсобственности в Узбекистане, сообщает МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи