Обсуждены вопросы развития узбекско-американского экономического сотрудничества

Обсуждены вопросы развития узбекско-американского экономического сотрудничества02.12.2015 16:54
ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана.
Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также участия американского бизнеса в программе реализации объектов госсобственности в Узбекистане, сообщает МВЭСИТ.
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