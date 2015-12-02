Делегация Узбекистана пребывает с визитом в Пекине

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Пекине завершило двухдневную работу 6-е заседание Специальной рабочей группы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам электронной торговли (СРГ), в котором приняли участие делегации стран-членов ШОС, в том числе, Узбекистана.

Заседание проходило под председательством китайской стороны и было посвящено вопросам длаьнейшего развития сотрудничества в сфере электронной торговли и задачи по работе СРГ на следующий год.

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