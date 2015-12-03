Прежний посол Узбекистана в РФ назначен руководителем "Узпахтасаноатэкспорт"

ТАШКЕНТ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. Решением Президента Узбекистана Ислама Каримова Акмаль Камалов, до ноября являвшийся Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Российской Федерации, назначен председателем правления холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт", учрежденной в конце октября текущего года на основе ассоциации "Узпахтасаноат" в целях создания в Республике единого комплекса по переработке урожая хлопка и дальнейшей реализации хлопкового волокна.

Напомним, что А.Камалов был назначен главой узбекской дипмиссии в Москве в октябре прошлого года. Ранее он являлся первым заместителем министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана.

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