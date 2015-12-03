Делегация Узбекистана провела в Белграде встречу с делегацией Эстонии

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ходе пребывания с визитом в Белграде в рамках участия в 22-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела встречу с делегацией Эстонии, прибывшей в Сербию во главе с министром иностранных дел Мариной Кальюранд.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития узбекско-эстонского сотрудничества по актуальным направлениям, вопросов региональной и международной проблематики, представляющих взаимный интерес. По итогам переговоров было подписано межправительственное Соглашение об освобождении владельцев дипломатических паспортов от оформления виз, сообщает МИД Узбекистана.

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