Глава делегации МИД РФ посетил узбекское внешнеполитическое ведомство

ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с заместителем министра – статс-секретарем МИД Российской Федерации Григорием Карасиным, прибывшим в Ташкент во главе делегации российского внешнеполитического ведомства для участия в очередном раунде двусторонних политконсультаций.

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов международной и региональной проблематики, включая ситуацию в Афганистане, графика и повестки предстоящих узбекско-российских контактов на различных уровнях и других.

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