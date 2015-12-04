Глава делегации МИД РФ посетил узбекское внешнеполитическое ведомство

Глава делегации МИД РФ посетил узбекское внешнеполитическое ведомство04.12.2015 16:23
ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с заместителем министра – статс-секретарем МИД Российской Федерации Григорием Карасиным, прибывшим в Ташкент во главе делегации российского внешнеполитического ведомства для участия в очередном раунде двусторонних политконсультаций.
Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов международной и региональной проблематики, включая ситуацию в Афганистане, графика и повестки предстоящих узбекско-российских контактов на различных уровнях и других.
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