Обсуждены вопросы упрощения торговли между странами ШОС

Обсуждены вопросы упрощения торговли между странами ШОС04.12.2015 18:32
НОВОСТИ В МИРЕ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 4 декабря в Пекине (Китайская Народная Республика) в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества завершило двухдневную работу 1-е заседание Специальной рабочей группы по упрощению торговли государств-членов ШОС, в котором приняли участие делегации Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Встреча была посвящена обсуждению вопросов организации работы в данном направлении, сообщает МИД Узбекистана.
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