



Обсуждены вопросы упрощения торговли между странами ШОС



НОВОСТИ В МИРЕ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 4 декабря в Пекине (Китайская Народная Республика) в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества завершило двухдневную работу 1-е заседание Специальной рабочей группы по упрощению торговли государств-членов ШОС, в котором приняли участие делегации Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Встреча была посвящена обсуждению вопросов организации работы в данном направлении, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи