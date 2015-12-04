В Белграде обсудили вопросы борьбы с терроризмом

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана приняла участие в завершившемся в Сербии сегодня двухдневном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое было посвящено вопросам укрепления региональной безопасности и борьбы с терроризмом, а также рассмотрению организационных моментов, касающихся проведения следующего заседания СМИД ОБСЕ.

В рамках пребывания в Белграде узбекская делегация также провела встречи с государственным секретарем по иностранным делам Испании Игнасио Ибанесом, заместителем помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Даниелем Розенблюмом, генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занниером, сообщает МИД Узбекистана.

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