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Узбекский лидер наградил соотечественников
05.12.2015 10:31

ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря Президент Узбекистана Ислам Каримов вручил высокие награды группе соотечественников, внесших вклад в развитие Республики.

Присвоение почетных званий, орденов и медалей проходило в торжественной обстановке в резиденции Оксарой. Награды вручал лично глава государства, который выступил с речью перед участниками.

В обращении узбекского лидера говорилось:

"Сегодня мне очень приятно видеть вас, мои дорогие, в этом величественном зале, поздравить с Днем Конституции, выразить свое искреннее уважение, пожелать всем вам здоровья, мира и благополучия, новых и новых успехов. Основная цель сегодняшней нашей встречи – поздравить вас и выполнить весьма почетную для меня миссию, вручив вам, мои дорогие, высокие награды нашей Родины – почетные звания, ордена и медали.

Мне доставляет огромное удовлетворение и радость наряду с вами, также мысленно обняв всех наших соотечественников, удостоившихся государственных наград, искренне поздравить их, выразить им свое глубокое уважение и добрые пожелания.

Сегодня, по сложившейся доброй традиции встречаясь накануне Дня Конституции, мы говорим о достигнутых за прошедший период рубежах и успехах на пути реализации обозначенных нами приоритетных задач – занятия достойного места в ряду самых развитых демократических государств мира, повышения уровня и качества жизни нашего народа, вместе с тем – о наших новых задачах, о событиях, которые оказали большое влияние на нашу жизнь.

Если говорить о завершающемся годе, то следует отметить, что 2015 год был удачным и благополучным для нашего народа, мы добились колоссальных успехов и результатов во имя процветания нашей Родины, дальнейшего углубления и повышения эффективности реформ.

Промышленность, строительство и транспорт, сельское хозяйство, малый бизнес и предпринимательство, наука, образование, социальные сферы, одним словом, какую бы отрасль ни взяли, везде ярко видны высокие темпы роста.

Если учесть, что в сельскохозяйственной сфере мы в кратчайшие сроки собрали около 7 миллионов 500 тысяч тонн зерна, 3 миллиона 350 тысяч тонн хлопка, тем самым достойно, с честью завершили сезон, а также достигли высоких показателей в шелководстве, животноводстве, плодоовощеводстве и других отраслях, то у нас есть все основания быть довольными результатами проделанной работы, отметил глава нашего государства.

В подтверждение этого всех нас радует динамичное развитие нашей экономики устойчивыми темпами. Среди считанных государств мира за последние 11 лет рост валового внутреннего продукта нашей страны сохраняется на уровне более 8 процентов, и не будет ошибкой сказать, что это довольно редкий пример в мировой практике.

Особую роль в развитии нашего государства играет сдача в эксплуатацию в текущем году крупных высокотехнологичных предприятий, являющихся локомотивом нашей экономики. Запуск на базе Сургильского месторождения Устюртского газохимического комплекса стоимостью 4 миллиарда долларов и выпуск первой продукции, налаживание на Самаркандском автомобильном заводе производства совместно с Германией большегрузных машин и автобусов всемирно известной марки "MAN", в сотрудничестве с Японией – автобусов "Isuzu", а также автомашин "Orlando" и "Damas" в Хорезме стало грандиозным шагом в этом направлении.

Строительство высокоскоростной электрифицированной железной дороги из Ташкента в Карши, а в будущем году в Бухару – список подобных наших созидательных дел можно продолжить, и, несомненно, все это будет способствовать дальнейшему повышению уровня жизни нашего народа, созданию комфортных условий, преумножению авторитета и престижа нашей страны на международной арене.

Можно много говорить о преображающемся облике наших городов и сел, изобилии и доступности цен на наших рынках, последовательном повышении заработной платы, чувстве удовлетворенности наших людей сегодняшней жизнью, все более возрастающей их уверенности в завтрашнем дне.

Благодаря доблестной службе наших мужественных и самоотверженных военнослужащих, сотрудников органов правопорядка, которые как зеницу ока берегут мирную и спокойную жизнь нашего народа, надежно охраняют неприкосновенность границ нашей Родины, в нашей стране царят мир и стабильность, и это является самым большим, бесценным нашим богатством.

Меняющееся сознание и мышление, мировоззрение наших людей, укрепляющееся у них чувство собственника, сопричастности к происходящим вокруг событиям, гражданская и политическая активность, чувство патриотизма, крепнущая жизненная позиция "Эта страна, эта земля – моя, ее будущее зависит от моего труда, от вносимого мною вклада" являются важнейшим фактором достигаемых сегодня нами всех успехов и рубежей.

В этом смысле становление нашего молодого поколения в качестве решающей силы всех преобразований – целеустремленных, самостоятельно мыслящих юношей и девушек, свободных от старых взглядов и стереотипов, овладевающих современными знаниями и востребованными профессиями, готовых и способных к любым состязаниям на равных со своими зарубежными сверстниками, вне всякого сомнения, являются гарантом нашего завтрашнего дня, свободного демократического общества и процветания нашей Родины.

Нынешнее чрезвычайно неспокойное и тревожное время, все более усугубляющиеся в разных регионах мира противостояния, конфликты и кровопролитие, продолжающийся глобальный экономический кризис не могут не вызывать у всех нас большую тревогу и беспокойство.

В такой сложной ситуации все мы глубоко осознаем, что не должны допустить подобные напасти к порогу нашей Родины, вознося благодарения Всевышнему за сегодняшнюю нашу мирную и спокойную жизнь, хранить и беречь как зеницу ока наше чистое небо, вместе с тем хорошо понимаем необходимость быть всегда бдительными и внимательными.

В этой связи хочу привлечь ваше внимание к очень важному вопросу, к истине, нашедшей свое подтверждение в нашей истории и сегодняшней жизни.

Если у нас спросят о том, что же на протяжении нашей древней истории оберегало наш народ, придавало ему сил в достойном преодолении тяжелых испытаний, убежден, что ответ будет один. Иными словами, какие бы трудности ни пришлось испытать нашему народу, он всегда сплоченно, плечом к плечу боролся против любых бед и напастей, никогда не сдавался, был непоколебим, проявлял присущие нашему народу мужество и отвагу, решимость и стойкость, был готов отдать жизнь за родную землю.

Вместе с тем нашему народу на этом пути всегда были опорой такие уникальные качества, как милосердие и доброта, взаимная поддержка и согласие, великодушие и гуманизм. Нетрудно привести тому множество примеров из истории.

Именно такие качества, отличающие нас от других, всегда были поддержкой для нашего народа, и сегодня, какие бы сложные проблемы ни стояли перед нами, это придает нам сил для их мужественного преодоления, построения ни в чем и никому не уступающего, справедливого государства и общества, укрепляет уверенность в завтрашнем дне.

Служение такому народу, мобилизация всех сил, задействование имеющегося потенциала и возможностей, поистине, являются самым большим счастьем".

УЗИНФОРМ

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