



Новый посол Кувейта прибыл в Узбекистан



ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт Ахмед Халед Абдулла аль-Джийран посетил Министерство иностранных дел Узбекистана, где вручил копию своих верительных грамот главе внешнеполитического ведомства Абдулазизу Камилову. В ходе аудиенции стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества, углубления взаимодействия в рамках ООН, ОИС и других международных организаций. А.Х.А.аль-Джийран сменит на данном посту Халафа Миджбал Бу Дхаира, пребывавшего в должности с апреля 2011 по июль текущего года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи