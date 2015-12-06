Узбекский лидер выступил на собрании в честь Дня Конституции

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря Президент Узбекистана Ислам Каримов выступил на торжественном собрании, организованном во Дворце международных форумов "Узбекистон" по случаю празднования 23-й годовщины Основного Закона страны.

По традиции, глава государства подвел итоги уходящего года, сообщил о результатах объявленного в 2015 году в Республике Года заботы о старшем поколении и предложил объявить наступающий год Годом здоровой матери и ребенка.

В частности, в выступлении узбекского лидера говорилось:

"Дорогие соотечественники!



Дамы и господа!



Каждый год в преддверии празднования Дня Конституции стало хорошей традицией встречаться с вами в этом прекрасном и величественном Дворце международных форумов "Узбекистон".



Для меня большая честь, пользуясь этой возможностью, выразить свое глубокое уважение и почтение, искренне, от всей души поздравить всех вас и в вашем лице весь наш народ с 23-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан.



Сегодня, очевидно, нет необходимости говорить о той огромной, ключевой роли, которую играет в нашей жизни принятая 8 декабря 1992 года Конституция Республики Узбекистан – Основной Закон страны, провозгласивший полный отказ от командно-административной, распределительной, тоталитарной системы, построенной на коммунистической идеологии, и определивший важнейшие принципы, цели, задачи и нормы нового для нас государства и общества.



Действительно, Узбекистан, который в составе бывшего Союза был одной из самых отсталых республик с низким экономическим потенциалом и уровнем жизни населения, сырьевым придатком, поставляющим в основном хлопок, за исторически короткий период стал современным государством со стабильно развивающейся многоукладной экономикой, и это – объективная реальность, вызывающая восхищение у многих ведущих международных аналитиков и экспертов.



Наша Конституция является правовой и законодательной базой построения независимого, суверенного демократического государства, утверждения приоритета частной собственности в многоукладной рыночной экономике и обеспечения гарантий ее защиты, а также формирования в стране гражданского общества, где высшей ценностью становятся интересы, права и свободы человека.



Конституция и созданное на ее базе законодательство, а также принятая в 2010 году Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране, поправки, внесенные в Конституцию в 2011 и 2014 годах, легли в основу глубоко продуманной долгосрочной программы реформирования, демократизации и либерализации нашего общества, кардинальных структурных преобразований и модернизации страны, признанной в мире как "узбекская модель" развития, которая, без всякого преувеличения, явилась мощным фундаментом формирования современного, динамично и устойчиво развивающегося государства.



Несмотря на наблюдающиеся сегодня в мировом масштабе огромные испытания, проблемы и трудности, продолжающийся глобальный финансово-экономический кризис, резкое снижение спроса на готовые товары и сырьевые ресурсы, в нашей стране обеспечиваются стабильные и устойчивые темпы роста экономики.



Приведу некоторые примеры.



Среди немногих государств в мире в Узбекистане за годы независимого развития экономика выросла почти в 6 раз, реальные доходы на душу населения возросли более чем в 9 раз.



В последние 11 лет, в том числе и в текущем 2015 году, темпы роста валового внутреннего продукта устойчиво сохраняются на уровне более 8 процентов, обеспечиваются сбалансированность макроэкономических показателей, стабильный профицит Государственного бюджета и платежного баланса, рост экспорта и золотовалютных резервов, а государственный внешний долг не превышает 18,5 процента от ВВП.



В нынешнем году в нашу экономику инвестировано около 16 миллиардов долларов в эквиваленте, что составляет примерно 23,3 процента от общего объема основных фондов.



Всего за последние 5 лет в экономику направлено около 67 миллиардов долларов, более 21 процента из них – это иностранные инвестиции.



В результате неузнаваемо меняется облик страны, наших городов и сел, опережающими темпами развивается промышленность, в корне обновляется ее структура, вводятся в строй высокотехнологичные современные предприятия, модернизируется и диверсифицируется производство, растет конкурентоспособность нашей экономики.



Мы сегодня вправе гордиться вновь вводимыми в строй в Узбекистане самыми современными, крупнейшими, уникальными объектами. В этой связи хотелось бы особо отметить, что на базе месторождения Сургиль возводится Устюртский газохимический комплекс стоимостью более 4 миллиардов долларов, совместно с компанией "GM" организовано производство автомобильных двигателей, в Самаркандской области с участием компании "МАН" создан новый комплекс по производству грузовых автомобилей и автобусов, совместно с японской компанией "Исузу" производятся автобусы, на базе ООО "Хорезмское автомобильное производственное объединение" освоен выпуск легковых автомобилей моделей "Дамас" и "Орландо". В этом ряду – также строительство в Джизакской области цементного завода по производству 760 тысяч тонн портландцемента или 350 тысяч тонн белого цемента, электрификация железнодорожных магистралей и открытие высокоскоростных пассажирских перевозок по маршрутам Ташкент – Самарканд и Ташкент – Карши с приобретением высокоскоростных пассажирских поездов "Тальго-250" и другие наши успехи и достижения, которые, несомненно, переполняют наши сердца чувством гордости и удовлетворения.



В новом году будет налажено движение этих высокоскоростных поездов по маршруту Ташкент – Бухара.



За счет ввода новых, модернизации действующих объектов, опережающего развития малого бизнеса и частного предпринимательства только за последние пять лет создано около 5 миллионов новых рабочих мест, что стало большим практическим шагом в решении этого важного для нас вопроса.



Когда речь идет о решающих факторах осуществляемых в стране широкомасштабных преобразований, прежде всего следует подчеркнуть кардинальные изменения в сознании и мышлении наших людей, их отношении к происходящим вокруг событиям, рост чувства сопричастности к ним, повышение политической активности и укрепление гражданской позиции.



В этом плане своевременное, 18 лет назад, принятие Национальной программы по подготовке кадров, а также общенациональной Программы развития школьного образования, внедрение в сферу образования и воспитания абсолютно новой системы, свободной от догм и стереотипов прошлого, вызывающей большой интерес во всем мире, стало поистине историческим событием. В результате мы добились того, что сегодня формируется новое поколение, самостоятельно мыслящее и отвечающее современным требованиям, на арену выходит молодежь, способная взять на себя ответственность за завтрашний день, судьбу нашей Родины.



Дорогие друзья!



Мы имеем все основания утверждать, что 2016 и последующие годы станут еще более важным этапом в дальнейшем углублении и повышении эффективности осуществляемых реформ.



Речь идет о реализации глубоких качественных структурных преобразований в экономике, опережающем развитии частной собственности и предпринимательства и всесторонней защите их интересов, формировании новых корпоративных организаций, когда обязательным акционером становятся иностранные партнеры, сокращении доли государства в экономике страны, а также более широком привлечении иностранных инвестиций и создании для этого необходимых условий и преференций.



Принципиальная новизна и обязательное выполнение всех этих задач составляют главный смысл нового этапа реформирования и обновления страны.



Следует отметить, что в этом направлении наша основная задача – доведение начатых реформ до логического завершения, полный отказ от старых, изживших себя методов управления.



Нужно сказать, что сегодня этим вопросам уделяется особое внимание.



В качестве подтверждения можно привести проведенный в Ташкенте 5-6 ноября нынешнего года Международный инвестиционный форум. Этот форум ярко продемонстрировал растущее доверие иностранных инвесторов к осуществляемым в Узбекистане реформам. В нем приняли участие свыше 560 представителей авторитетных фирм и компаний из 33 развитых стран, а также руководители ведущих международных финансовых институтов. По итогам форума был подписан большой пакет инвестиционных соглашений на общую сумму более 12 миллиардов долларов.



Уважаемые соотечественники!



Хотелось бы, чтобы мы не забывали одну истину. Процесс реформирования и демократизации всех сфер жизни нашей страны – это не разовая, одномоментная задача. Это – непрерывно продолжающийся процесс, ставящий своей конечной целью реализацию всех принципов и положений Конституции, служащий дальнейшему процветанию нашей страны, укреплению ее свободы и независимости.



Сегодня мы строим никому и ни в чем не уступающее демократическое государство и гражданское общество. С учетом этого считаю целесообразным обсудить с вами, как на практике реализуется принцип верховенства закона и соблюдения законности – несомненно, один из важнейших принципов нашей Конституции, один из пяти принципов "узбекской модели" развития, построения нового общества.



Ни для кого не секрет, что только в условиях правового государства достигается и поддерживается демократический порядок, развиваются демократические институты и ценности, на деле обеспечиваются права и свободы человека, и главное – его правовая и социальная защита.



Речь, в конечном итоге, идет не только о безусловном обеспечении исполнения принятых законов и законодательных норм. При принятии законодательных актов не следует ограничиваться лишь определением их общих принципов и механизмов. Прежде всего, это должно обеспечивать наше продвижение к тем целям и задачам, которые мы ставим перед собой.



Надо отметить, что во многих случаях мы оставляем "на потом" детализацию законов, устанавливающих общие принципы и механизмы правового регулирования. Все это приводит к тому, что многие вопросы в сфере политического и экономического развития, углубления рыночных реформ не обеспечиваются необходимыми, элементарными нормативно-правовыми актами.



В этой связи важнейшей задачей Олий Мажлиса, правительства, других субъектов законодательной инициативы является доведение уровня разработки законов до такой степени детализации, чтобы они реально регулировали широкую сферу конкретных отношений, чтобы каждый субъект этих отношений знал, какое место он в них занимает, и руководствовался в своей деятельности требованиями законов.



И что особенно важно – необходимо повысить ответственность всех структур, и прежде всего должностных лиц, за своевременное доведение принимаемых законов до исполнителей, обеспечение действенного контроля за их выполнением. При этом для каждого конкретного факта невыполнения закона должны быть предусмотрены конкретные виды наказаний, меры правового реагирования.



Укреплению законности, правопорядка в стране способствовали бы принятие и реализация специального законодательного акта, четко регламентирующего порядок доведения принятых нормативно-правовых актов до исполнителей, и, что особенно важно, широкое информирование населения о целях и содержании принимаемых законов.



Важнейшей задачей также является создание эффективной системы прогнозирования и планирования законотворческой деятельности. Это позволяло бы нам не терять наши главные ориентиры и не отрываться от реальной жизни, четко определять, какие законы нам предстоит принять с тем, чтобы обеспечить не только решение конкретных задач в сфере государственного управления, экономического развития, но и последовательное достижение нашей главной цели – создание правового, демократического государства.



Многое в этом направлении сегодня делается, но само время, новые конституционные условия требуют организации и проведения этой работы на всесторонне и детально разработанной правовой, законодательной основе. Во многом решению этой задачи должно способствовать скорейшее принятие законов "О парламентском контроле" и "Об общественном контроле".



Следует сказать еще об одном важном вопросе.



В Конституции четко определено, что наша главная цель – построить не только демократическое правовое государство, а и справедливое общество. Думаю, выражу общее мнение, что исходит это из четкого понимания простой истины, которая установилась в нашей жизни, – наш народ может вынести любые трудности, но терпеть несправедливости не будет.



Наша Конституция, в отличие от старой советской конституции, закрепив приоритет прав, интересов и свобод человека над государственными интересами, определила своей сутью создание достойных условий жизни для людей, провозгласила принципы социальной справедливости как основу всех направлений нашего законодательства.



"Что законно – то и справедливо", – отмечали еще великие мыслители древнего мира. Этим они утверждали, что именно закон является источником и критерием справедливости.



И наоборот, если закон не выполняется, когда в законе написано одно, а в жизни все обстоит по-другому, у людей теряется всякая вера в справедливость и демократические нормы, закрепленные в нашей Конституции и законах. Это очевидно для всех.



Давайте посмотрим, как обстоят у нас дела в этой сфере, то есть в сфере обеспечения законности и верховенства закона. В какой мере этот принцип стал основой, краеугольным камнем нашей жизни, общественного и государственного строительства? Прежде всего, стал ли он основой и сутью деятельности Министерства внутренних дел и его территориальных подразделений, прокурорских, судебных, правоохранительных и контролирующих органов?



Чтобы найти ответы на эти вопросы и в целях объективного анализа существующего положения дел, стоит сравнить ситуацию в этой сфере в Узбекистане и других странах, и тогда многое станет ясным.



Для этого было бы целесообразно ознакомиться с материалами исследования, проведенного в 2015 году пользующимся большим международным авторитетом Американским институтом общественного мнения (США) – Институтом Гэллапа, на тему "Индекс законопорядка".



Эта известная организация в нынешнем году провела опрос более чем 142 тысяч взрослых людей в 141 стране мира. Перед респондентами были поставлены три вопроса.

Первый вопрос: "Есть ли у вас уверенность в местной полиции в городе или районе, где вы живете?"



Второй вопрос: "Чувствуете ли вы себя в безопасности, когда ночью ходите в одиночку в городе или районе, где вы живете?"



И третий вопрос: "В течение последних 12 месяцев у вас или другого члена вашей семьи были ли украдены деньги или имущество?"



На основе этих вопросов была поставлена задача оценить чувство личной безопасности и социальные настроения людей в тех странах, где проводился опрос.



С особым удовлетворением хочу отметить, что наш Узбекистан по результатам опроса занял в этом рейтинге 2-е место среди 141 страны.



Без всякого сомнения, все мы испытываем чувство гордости в связи с тем, что достигли такого высокого уровня в столь важном вопросе, как сохранение мирной и спокойной жизни в стране, что наша последовательная работа, проводимая в этом направлении, получила широкое признание в мире.



Для нас имеет чрезвычайно важное значение укрепление атмосферы мира и благополучия в нашем обществе и, самое главное, ощущение удовлетворенностью жизнью у наших людей, их уверенность в завтрашнем дне. Следует подчеркнуть, что этот вопрос и в дальнейшем всегда будет находиться в центре нашего внимания.



Дорогие друзья!



Ни для кого не секрет, что, к сожалению, в нашей повседневной жизни – мы должны признать это – все еще нередко встречаются такие факты, как несоблюдение, грубое нарушение на практике норм и положений законодательства, принципа справедливости, халатное отношение работников правоохранительных и контролирующих органов к своим обязанностям, которое приводит к противоправным действиям.



Это – реальность, и ее невозможно не замечать.



Думаю, будет уместным привести некоторые примеры.



Проведенный выборочный анализ показывает, что из поступивших от граждан за девять месяцев текущего года около 500 жалоб на действия должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов каждая пятая жалоба касалась неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел.



Из общего числа обращений, поступивших в органы юстиции по "телефонам доверия", было удовлетворено 96 процентов, а по 4 процентам заявлений было отказано в удовлетворении. О чем говорят эти данные? О том, что у обратившихся с жалобой людей были все основания быть недовольными решениями тех или иных государственных органов.



О чем пишут люди в своих обращениях? Анализ показывает, что они жалуются на принятие правоохранительными органами незаконных решений, на грубое отношение со стороны их должностных лиц, неполное, некачественное и несвоевременное рассмотрение ими обращений населения. Граждане указывают на факты грубых нарушений процессуального законодательства со стороны следственных органов при проведении следственных действий.



Предприниматели продолжают отмечать, что, несмотря на целый ряд принятых законодательных актов, направленных на недопущение проведения необоснованных проверок, подобные факты и другие нарушения по-прежнему имеют место.



Все эти и другие примеры свидетельствуют о том, что нам предстоит еще многое сделать для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов четко осознали: их главной задачей, прежде всего, является защита прав и интересов граждан, обеспечение верховенства закона, безусловное соблюдение требований актов и норм законодательства.



Отмечая подобные факты, невольно задаешься вопросом – в какой мере и насколько эффективно Генеральная прокуратура выполняет возложенные на нее Конституцией функции "по надзору за точным и единообразным исполнением законов на территории Республики Узбекистан" (статья 118).



По имеющимся сведениям, за 9 месяцев 2015 года в отношении сотрудников прокуратуры в Генеральную прокуратуру поступило 426 жалоб граждан. По результатам рассмотрения этих жалоб к дисциплинарной ответственности привлечены 45 сотрудников, от занимаемой должности освобождены 22 сотрудника, 33 уволены из органов прокуратуры.



Разумеется, эти цифры и такое положение дел нас не могут удовлетворить. В этой связи Сенату Олий Мажлиса необходимо в короткие сроки рассмотреть вопросы по усилению контроля и законности деятельности самой прокуратуры.



Нельзя также считать нормальным положение, когда до настоящего времени нет закона, регулирующего деятельность органов внутренних дел и органов правопорядка. Необходимо уточнить и внести поправки в их статус, формы и методы их работы, в первую очередь по обеспечению верховенства закона, надежной защиты прав и свобод граждан.



Надо согласиться с тем, что за истекшие годы проведена огромная по масштабу и глубине работа в сфере реформирования судебно-правовой системы. За последние годы приняты законы "О нормативно-правовых актах" в новой редакции, "Об оперативно-розыскной деятельности", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим реформированием судебно-правовой системы", ряд других актов законодательства.



В соответствии с этими актами законодательства осуществлены меры по усилению судебного контроля за соблюдением процессуальных прав граждан на досудебной стадии уголовного процесса, расширена сфера применения такого демократического института, как "Хабеас корпус". Большое значение имели принятые меры по совершенствованию структуры, организационных основ деятельности судов общей юрисдикции, укреплению их кадрового потенциала, усилению социальной защищенности работников судов.



Парламентом уже нового созыва принят ряд важных законов, направленных на дальнейшую демократизацию, либерализацию судебно-правовой сферы.



Согласно изменениям, внесенным в национальное законодательство, в гражданском судопроизводстве внедрен электронный документооборот. Это является важным фактором повышения эффективности, оперативности рассмотрения сотен тысяч дел, которые ежегодно поступают в гражданские, хозяйственные суды.



Осуществляются системные меры, направленные на дальнейшее развитие институтов гражданского общества, в том числе органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций, свободных и независимых средств массовой информации.



В соответствии с поправками, внесенными в статью 32 Основного Закона, конституционный статус получил институт общественного контроля над деятельностью государственных органов как важнейший элемент народовластия.



Принятые в рамках этой конституционной поправки законы "О социальном партнерстве", "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления" и целый ряд других актов законодательства ознаменовали собой качественно новый этап в развитии гражданского общества, усилении роли гражданских институтов, СМИ в решении важнейших задач социально-экономического развития страны, повышения уровня и качества жизни населения, защиты социальных, трудовых прав граждан.



Огромное значение в деле укрепления законодательной базы, открывающей широкую дорогу для структурных преобразований, опережающего развития частной собственности и частного предпринимательства, формирования для этого благоприятной деловой среды, имеют принятые в последние годы отдельные законы и указы Президента.



Эти документы усилили гарантии свободного развития частной собственности, защиты частных предпринимателей от необоснованного вмешательства государственных, в том числе правоохранительных, контролирующих, органов в их хозяйственную деятельность. Положения этих законов и указов стали продолжением процесса либерализации административного и уголовного законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.



Хотел бы отдельно подчеркнуть значимость Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление надежной защиты частной собственности, субъектов предпринимательства, снятие преград для их ускоренного развития". В соответствии с этим законом были внесены изменения и дополнения в более чем 40 нормативно-правовых актов, затрагивающих практически все аспекты деятельности субъектов предпринимательства.



Несомненно, расширение и повышение эффективности таких мер, открывающих новые возможности для частных собственников, представителей малого бизнеса, предпринимателей, входят в число наших самых актуальных задач.



Нам всем надо признать, что одним из важнейших условий полноценного обеспечения законности, верховенства закона в обществе является воспитание, формирование у людей уважения к закону, знания законов, высокого правового сознания и правовой культуры.



Мы должны четко осознавать, что если мы поставили перед собой в качестве основной цели обретение достойного места в ряду демократических развитых государств, то не вправе забывать одну чрезвычайно важную истину.



Выбор нами демократического пути развития требует, прежде всего, изменения сознания и мышления наших людей, отказа от пережитков и стереотипов прежней, тоталитарной системы не на словах, а на деле, в нашей повседневной жизни. Конечно, это не легкая работа, которую можно проделать за один день, – для ее выполнения необходимо время, и каждый человек, который мечтает построить новую жизнь в своей стране, должен стремиться к этому всей душой. Прежде всего, эта цель должна прочно утвердиться в его сознании и мышлении.



И для этого нам необходимо поднять на новый уровень правовое образование и воспитание в стране, кардинально повысить его качество.



Дорогие соотечественники!



Реализация огромных задач, которые стоят перед нами, дальнейшее углубление и доведение до логического завершения широкомасштабных реформ для нас никогда не было простым делом и сегодня является большим испытанием.



Но я твердо убежден, что возможность построения свободного демократического государства и благополучного общества, не зависящего ни от кого, дается один раз за многие столетия.



И упустить такой исторический шанс – было бы предательством по отношению не только к нынешним, но и к будущим поколениям.



От имени всего нашего народа хочу заверить: мы никогда этого не допустим и обязательно достигнем своих благородных целей.



Уважаемые друзья!



Как известно, год назад мы, посоветовавшись с вами, объявили 2015 год в нашей стране Годом внимания и заботы о старшем поколении. Основная цель такого решения заключалась в осуществлении широкого комплекса мер по дальнейшему повышению уровня и качества жизни пожилых людей, увеличению масштабов их материальной и моральной поддержки, совершенствованию их социального, пенсионного и медицинского обслуживания, укреплению роли старшего поколения в семье и обществе.



Сегодня, пользуясь случаем, хочу проинформировать вас о результатах большой работы, проделанной нами в этом направлении.



В первую очередь, думаю, отдельного внимания заслуживает принятие Государственной программы дальнейшего укрепления и развития системы социальной защиты одиноких престарелых, пенсионеров и инвалидов, а также намеченных в ней соответствующих мер, рассчитанных на ближайшие 5-6 лет.



Необходимо особо подчеркнуть, что в целях материальной поддержки людей преклонного возраста только в нынешнем году размер пенсий 2 миллионов 750 тысяч наших уважаемых ветеранов был увеличен более чем на 20 процентов, за счет Государственного бюджета им своевременно были выплачены пенсии в общей сложности на 12 триллионов 888 миллиардов сумов.



Говоря об этом, хотел бы отметить, что в настоящее время в Узбекистане размер пенсии составляет более 41 процента среднемесячной зарплаты, что наблюдается в немногих странах мира.



В текущем году более чем 61 тысяче ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов в целях усиления их адресной социальной защиты и поддержки была выплачена компенсация на оплату коммунальных услуг на общую сумму 3 миллиарда 900 миллионов сумов. Также внедрена система выплаты людям в возрасте 100 и более лет надбавок к пенсии в размере 100 процентов минимальной заработной платы, осуществлен ряд других подобных мер.



Наш народ вместе со всем прогрессивным человечеством широко отметил 70-летие Победы над фашизмом во Второй мировой войне, в махаллях, городах и селах страны были оказаны достойные почести самоотверженным людям, внесшим неоценимый вклад в эту победу.



Вручение ветеранам войны и трудового фронта памятной медали, учрежденной в связи с 70-летием Победы, денежного вознаграждения и ценных подарков, проведение в их честь различных встреч, торжественных мероприятий – все это стало еще одним практическим проявлением внимания и заботы о наших славных ветеранах.



Следует особо отметить, что при содействии местных хокимиятов, фонда "Махалла" и других негосударственных организаций, спонсоров отремонтировано жилье около 10 тысяч одиноких и нуждающихся в социальной помощи пожилых граждан.



В рамках выполнения Государственной программы года также была проделана значительная работа по повышению уровня и качества оказания медицинских и социальных услуг людям преклонного возраста, организации их оздоровления на системной основе, дальнейшему укреплению материально-технической базы специализированных лечебных учреждений и социальных служб.



В частности, во всех регионах страны под девизом "Никто не останется без заботы и внимания" были организованы социальные акции, направленные на улучшение оказания специализированных медицинских услуг ветеранам, пенсионерам и инвалидам. Более 215 тысяч из них прошли углубленный медицинский осмотр, оказано содействие в их оздоровлении.



Согласно принятому в прошлом году постановлению свыше 50 тысяч ветеранов войны и трудового фронта, пенсионеров и инвалидов получили бесплатное лечение в санаториях. 7 тысячам из них оказана специализированная медицинская помощь, более 5 тысячам проведены необходимые операции в современных клиниках.



Естественно, особое значение в этом плане имеет укрепление материально-технической базы системы здравоохранения, повышение качества медицинских услуг с учетом требований сегодняшнего дня.



В нынешнем году на основе Инвестиционной программы в 141 медицинском учреждении осуществлены реконструкция и ремонт в объеме почти 495 миллиардов сумов, для оснащения их современным диагностическим и лечебным оборудованием привлечены средства зарубежных финансовых институтов в размере 25 миллионов долларов.



Кроме того, в санаториях "Турон", "Хавотог гулшани", "Чимён", "Ситораи Мохи Хоса", "Косонсой", "Нуроний", "Товоксой", "Тахиатош", "Маржон суви", а также домах "Саховат" Ташкентской и Сырдарьинской областей проведены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту почти на 40 миллиардов сумов.



Наряду с предоставляемой нашим ветеранам специальной помощью, мерами по улучшению их материального, социального, бытового обеспечения осуществляется большая работа по благоустройству их домов, махаллей, сел и городов, где они проживают, и ее практические результаты, несомненно, имеют особое значение, обогащая жизнь людей преклонного возраста новым смыслом и содержанием.



Необходимо отметить, что в нынешнем году в наших селах построены еще 12 тысяч современных жилых домов по типовым проектам, около 170 объектов инфраструктуры, проложено 260 километров дорог, 285 километров электросетей, 370 километров газопроводов и 470 километров водопроводов.



В связи с этим хотелось бы, чтобы мы никогда не забывали о том глубоком символическом смысле, который содержится в народной мудрости "В семье, где есть пожилые люди, правят добро и свет".



Действительно, все мы хорошо знаем, что в доме, где есть люди старшего поколения, где имеется уважение к ним, там царят особый уют и достаток, согласие и взаимопонимание.



Безусловно, можно еще немало сказать, приводя множество цифр и фактов, об осуществленной нами работе в рамках выполнения Государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении". Но уже одно то, что на ее реализацию за счет всех источников было затрачено 2 триллиона 246 миллиардов сумов и более 225 миллионов долларов, думаю, ярко свидетельствует о широких масштабах и глубине нашей работы в этом направлении.



Само собой разумеется, что внимание к пожилым людям не ограничивается лишь нынешним годом, столь важная для всех нас работа получит последовательное продолжение. Мы всегда с большой благодарностью вспоминаем о том, какое мужество и героизм проявили представители старшего поколения, чтобы сохранить чистое небо над нашей Родиной, оградить ее от любых бед и напастей, их неоценимый вклад в повышение экономического, культурного и духовного потенциала страны, формирование атмосферы мира, согласия и стабильности в нашем обществе. Обладающие большим жизненным опытом, эти люди с такими присущими им прекрасными, благородными качествами, несомненно, являются достойным примером для наших детей, молодежи, способствуют ее воспитанию в духе гуманизма и добра.



Пользуясь случаем, позвольте от своего имени, от имени всего нашего народа выразить искреннюю признательность активно участвовавшим в реализации программы государственным и негосударственным организациям нашей страны, присутствующим в этом зале уважаемым послам иностранных государств, представителям зарубежных и международных структур, всем тем, кто своим бескорыстным трудом внес вклад в эти добрые дела.



Дорогие соотечественники!



Теперь, по сложившейся в нашей стране доброй традиции, нам надо посоветоваться, какое название дать новому – 2016 году.



Все мы хорошо знаем, что пока в этом мире существует жизнь – есть и будет семья. А когда есть семья, есть и поистине бесценный дар, ради которого она создавалась, – ребенок. Каждый родитель всегда живет с большими надеждами и мечтами о счастье своих детей, стремится к тому, чтобы они были здоровыми и всесторонне развитыми.



Такое благородное желание – передающаяся из поколения в поколение, впитавшаяся в нашу кровь и плоть традиция, присущая нашему народу. Об этом свидетельствует сам образ жизни и мировоззрение наших предков, которые придавали огромное значение сохранению генофонда, здоровью потомков.



Здоровый ребенок появляется на свет, как правило, в здоровой и дружной семье, и только от здоровой матери рождается здоровый ребенок. Думаю, нет необходимости, подробно объяснять эту подтвержденную веками истину.



В целях еще более глубокого осознания и утверждения в нашем обществе столь важной жизненной ценности, дальнейшего повышения уровня проводимой нами работы по воспитанию здорового и гармонично развитого поколения предлагаю объявить наступающий 2016 год в нашей стране Годом здоровой матери и ребенка.



Уважаемые друзья!



Несомненно, рождение человека – это поистине великое чудо, он приходит в этот мир после того, как мать бережно вынашивает свое дитя под сердцем в течение девяти месяцев.



Все мы в лице наших дорогих женщин видим прекрасные творения Всевышнего, от которых, в первую очередь, зависит продолжение человеческого рода на Земле. Поэтому испокон веков люди преклоняются перед священным образом Матери.



Проявление особого почтения и уважения к женщинам – достойное наследие наших предков, и мы всегда будем следовать таким благородным традициям.



С первых лет независимости мы в качестве своей важнейшей, приоритетной задачи определили формирование здорового и гармонично развитого поколения, охрану семьи, материнства и детства.



Всем известно, какую колоссальную работу мы осуществили в целях совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере, улучшения генофонда нации, повышения уровня и качества жизни населения.



Говоря о продолжении этой широкомасштабной работы, считаю уместным привести лишь один пример. В настоящее время в Ташкенте совместно с партнерами из Южной Кореи начато строительство современной многопрофильной детской клиники стоимостью 130 миллионов 600 тысяч долларов. Безусловно, сдача в эксплуатацию в ближайшем будущем этого комплекса – единственного в странах СНГ подобного медицинского учреждения четвертого, самого высокого уровня – станет еще одним важным шагом на пути формирования здорового поколения.



При разработке Государственной программы "Год здоровой матери и ребенка" в центре нашего внимания прежде всего должен находиться вопрос дальнейшего совершенствования законодательства, касающегося охраны семьи, материнства и детства.



Нам предстоит продолжить последовательную работу по созданию для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных сельских районах, в первую очередь для женщин, необходимых социальных, бытовых и медицинских условий, возведению в сельской местности современных жилых домов по типовым проектам, объектов социальной инфраструктуры, улучшению обеспечения сельчан питьевой водой, природным газом, повышению качества услуг и сервиса.



Наряду с этим нам следует уделить особое внимание дальнейшему укреплению материально-технической базы и кадрового потенциала медицинских учреждений, в частности, действующих на местах перинатальных и скрининг-центров, повышению эффективности работы семейных поликлиник, сельских врачебных пунктов, росту численности патронажных медицинских сестер и повышению квалификации акушеров-гинекологов, педиатров.



Думаю, нет необходимости много говорить о том, что для утверждения в нашем обществе здорового образа жизни большое значение имеет широкая популяризация среди молодежи физической культуры и спорта, строительство новых и укрепление материально-технической базы действующих спортивных объектов.



Учитывая, что здоровая и дружная семья является фундаментом здорового будущего, в качестве важнейшей своей задачи мы должны рассматривать усиление ответственности за проведение медицинских осмотров будущих супругов и в этих целях оснащение поликлиник современным диагностическим оборудованием, повышение качества предоставляемых ими медицинских услуг.



В этой связи хочу обратить ваше внимание на один очень важный вопрос.



Всем нам хорошо известно, что задача по формированию девочек – будущих матерей – физически здоровыми и интеллектуально развитыми, их обязательному обучению в лицеях и колледжах после окончания средней школы, овладению ими современными знаниями и профессиями является в нашей стране важнейшим направлением государственной политики.



Считаю своим долгом еще раз высказать одну мысль.



К сожалению, иногда еще встречаются попытки выдать замуж совсем юную девушку, даже не окончившую колледж, не получившую профессию. Такие действия я считаю глубоко ошибочными, недальновидными. Пусть вначале девушка обретет профессию, у нее сформируется жизненная позиция, самостоятельное мышление. Только тогда она сможет занять достойное место в жизни, стать активным членом общества, и созданная ею в будущем семья будет здоровой и крепкой. Поверьте, это – моя самая заветная мечта, мое самое большое желание.



В связи с этим в программе года как актуальную задачу мы должны определить трудоустройство выпускников колледжей, прежде всего девушек.



В центре нашего внимания также должны находиться дальнейшее расширение работы по выделению льготных кредитов молодежи, стремящейся наладить собственное дело, предоставлению молодым семьям ипотечных кредитов для покупки и строительства жилья, потребительских кредитов для приобретения товаров длительного пользования.



Вместе с тем нам необходимо уделять серьезное внимание вопросам повышения медицинской культуры населения, усиления работы в сфере санитарии и гигиены, охраны здоровья беременных женщин, соответствующего ухода за молодыми матерями и детьми, обеспечения качества и калорийности их рациона. Надо откровенно признать, что до сих пор во многих семьях этим чрезвычайно важным вопросам не придается должного значения.



Действительно, внимание к ребенку следует начинать с внимания к будущей матери. Ведь психофизиологическое состояние беременной женщины, все ее чувства и переживания, настроение передаются плоду. Поэтому бережное и заботливое отношение к ребенку прежде всего необходимо начинать с бережного отношения к матери. И за это ответственны все мы.



Говоря об этом, следует отдельно остановиться еще на одном вопросе. Хотелось бы, чтобы мы всегда помнили: создание здоровой духовной среды в семьях, в частности, атмосферы взаимного уважения, добра и любви в отношениях между супругами, родителями и детьми, свекровью и невесткой, а также между соседями – важное условие дальнейшего укрепления мира, спокойствия и благополучия в нашей стране.



Для этого нужно и дальше укреплять сотрудничество и взаимодействие между органами власти на местах и махаллями, женскими и молодежными объединениями, организациями ветеранов, широко привлекать к этой работе пользующихся уважением и авторитетом в обществе представителей старшего поколения.



Дорогие мои соотечественники!



Мы, вступая в новый, 2016 год с такими добрыми надеждами и устремлениями, для их осуществления, безусловно, приложим все свои силы, мобилизуем потенциал всего нашего государства и общества.



Самое главное, необходимо, чтобы благородная идея "Здоровая мать и ребенок – основа счастливой семьи, счастливая семья – основа процветающего общества" глубоко утвердилась в нашей жизни и ее воплощение стало для каждого из нас священным долгом.



Убежден, что благодаря самоотверженному труду и созидательной энергии нашего многонационального народа мы обязательно достигнем высоких целей и задач, которые поставили перед собой в Год здоровой матери и ребенка.



Еще раз поздравляю вас с 23-летием Конституции нашей страны, желаю всем вам здоровья, счастья и удачи, достатка и процветания вашим семьям".

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