



Чемпион мира из Папа



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 22-летний борец из Папа Эльбек Соливолдиев завоевал в конце ноября золотую медаль на чемпионате мира по курашу. Это второй представитель Наманганской области Узбекистана, добившийся такого успеха, ранее трижды сильнейшим в мире становился курашист Рустам Умаров из Туракургана.



Соревнования лучших курашистов планеты впервые принимала столица Татарстана Казань. И этот город стал поистине счастливым для Эльбека.



Примечательно, что во всех проведенных четырех боях он не дал усомниться в своем превосходстве. Ни одному из соперников в весовой категории 68 кг ни разу не удалось бросить его на ковер. А противостояли папскому спортсмену крепкие ребята из Монголии, Кыргызстана, Казахстана и России.



"Финальная схватка с россиянином Азаматом Лайпановым не стала для меня слишком трудной. Мне удалось трижды провести чистые броски, за что судьи начислили 6 баллов", – рассказывает Эльбек.



Собственно, на этом все и закончилось.



"Я даже не успел понять, что стал чемпионом мира", – вспоминает Эльбек.



Любопытный факт, он семь раз выигрывал чемпионаты Республики в разных возрастах, теперь чемпион мира, но пока не завоевывал "золото" азиатской пробы. Так что есть куда стремиться.



Увлечение национальной узбекской борьбой разделяет и младший брат Эльбека Исломбек. Он успешно выступает на районных и областных соревнованиях. Кто знает, может, он сумеет повторить путь старшего брата. Вообще же в семье инспектора дехканского рынка Ильхомжона Рахматуллаева и учительницы Гульнозы Усмановой четверо сыновей.



Эльбек в этом году закончил столичный институт физкультуры, после окончания спортивной карьеры думает стать тренером. Тренируется он детско-юношеской спортшколе № 13 Папского района. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи