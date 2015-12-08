



Пушкинское слово живет в Намангане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. В рамках месячника русского языка и литературы в школе № 48 Намангана на прошлой неделе прошли конкурсы рисунков, стенгазет, рефератов и сочинений о писателях.



В ходе конкурса "Что за прелесть эти сказки!" учащиеся 5 и 6-х классов смогли проявить свои художественные способности, остальные конкурсы были рассчитаны на детей постарше. Темами сочинений были "Цвети, мой край родной!" и "Моя будущая профессия".



Были также проведены открытые уроки учителей Н. Алимовой, О. Гареева, О. Крюковой, М. Фазлиддиновой по темам: "Спряжение глаголов" – в 6 "б", "Лицо и число глаголов" – в 6 "а", "Вводные слова" – в 5 "а", "Члены семьи" – в 4 "г".



Прошли и веселые, сказочные, а порой и романтические уроки литературы. С каким нескрываемым интересом следили девятиклассники за историей жизни Татьяны Лариной, и как увлеченно шли пятиклассники по сказочным тропам за Коньком-горбунком.



Финальным аккордом по традиции стал литературный вечер, подготовленный учителями О. Гареевым и Н. Алимовой. В этом году его посвятили А.С.Пушкину. Здесь соединилось все: и биография Александра Сергеевича в компьютерной презентации, и стихи о великом поэте, и литературная викторина на знание сказок "солнца русской поэзии".



Но самыми удачными, интересными были инсценировки его бессмертных сказок о рыбаке и рыбке, царе Салтане, мертвой царевне и семи богатырях, попе и о работнике его Балде. Особенно отличились артисты маленькой сцены из 6 "б" и 8 "а" классов.



"Нам очень интересно участвовать в театральных постановках. В прошлом году мы инсценировали басни Крылова и заняли первое место на городском конкурсе. Спасибо нашим учителям за такие уроки и предоставленную возможность почувствовать себя актерами. Надеемся в этом году тоже выиграть!", – говорит ученица 8 "а" класса Настя Потапова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи